Adobe-Aktien haben nachbörslich zweistellig verloren, nachdem die Prognosen des Software-Spezialisten hinter den Erwartungen zurückblieben. Ist der Microsoft-Partner OpenAI zu mächtig?Die Aktie von Adobe verlor nachbörslich in den USA rund elf Prozent, nachdem das Unternehmen eine schwache Umsatzprognose für das laufende Quartal abgegeben und damit Befürchtungen geschürt hatte, dass neue KI-Start-ups eine Bedrohung für die Gewinnaussichten des Unternehmens darstellen könnten. Adobe rechnet für das laufende Quartal mit einem neuen wiederkehrenden Digital-Medien-Umsatz von 440 Millionen US-Dollar, was deutlich unter den von Analysten erwarteten 459 Millionen US-Dollar lag. "Die Erwartungen an …