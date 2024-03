© Foto: Ebrahim Noroozi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Elon Musk hat seine Sympathie für Dogecoin bekräftigt. Bei einem Auftritt im Telsa-Werk in Grünheide lehnte er den Kauf von Teslas per Dogecoins nicht generell ab. Er erklärte auch, warum er den Meme-Coin unterstützt.Tesla-Chef Elon Musk hat am Mittwoch die Gigafactory Berlin-Brandenburg besucht. Dabei wurde er von einem Zuschauer gefragt, wann es möglich sein werde, Tesla-Fahrzeuge mit der Kryptowährung Dogecoin zu kaufen. Musk antwortete: "Ich denke, irgendwann sollten wir das möglich machen." Bereits heute könnten Fanartikel von Tesla mit der Kryptowährung bezahlt werden, stellte Musk klar. "Dodge ist die Kryptowährung des Volkes, also werde ich sie unterstützen", so Musk. Musk …