Morrow Sodali, der weltweit führende Anbieter von Beratungsdiensten für Stakeholder-Engagement, freut sich, den Start seines Forschungsbereichs für die EMEA-Region bekannt zu geben, der Unternehmenskunden Einblicke in die Wahrnehmung von Investoren und Märkten bietet.

Die neue Abteilung wird in London angesiedelt sein und von Claire Lavery geleitet werden, einer der führenden Experten für Investor Insights in Europa. Als anerkannte Expertin für datengestützte, auf Interviews basierende Erkenntnisse ist Claire eine vertrauenswürdige strategische Beraterin für Unternehmen im FTSE 100, Euro STOXX und darüber hinaus. Sie unterstützt Unternehmensleitungen und Vorstände dabei, die Bedürfnisse und Erwartungen von Investoren mit den geschäftlichen Prioritäten und Realitäten in Einklang zu bringen.

Christian Sealey, CEO International, Morrow Sodali, sagte: "Die Verpflichtung von Claire ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung eines Full-Service-Unternehmens für Stakeholder-Engagement in Europa. Sie bietet klare, objektive Einblicke in Vorstandsetagen und hilft Führungskräften, näher an ihre Investoren heranzukommen, die Bewertung zu steigern und das Risiko zu verringern. Ihre Dienstleistung ist eine perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot und ermöglicht es uns, mehr Kundenwünsche zu erfüllen."

Ihre Ernennung und der Aufbau des Forschungsbereichs folgen auf die kürzliche Übernahme von Powerscourt, einer führenden Beratungsfirma für strategische Kommunikation, durch Morrow Sodali.

Die EMEA-Research-Abteilung von Morrow Sodali wird sich hauptsächlich auf Stakeholder-Perception-Research konzentrieren, um umsetzbare und aussagekräftige Erkenntnisse für Kunden in der gesamten Region zu liefern, sowie auf aktuelle Thought-Leader- und marktorientierte Forschung.

Claire Lavery sagte: "In einer zunehmend komplexen und polarisierten Welt, in der der Ruf in Jahren gewonnen und in Minuten verloren wird, stehen Einblicke und Messungen ganz oben auf der Tagesordnung des Vorstands.

"Die rasante Entwicklung von Morrow Sodali zeigt eine klare strategische Absicht und eine außergewöhnliche Umsetzung. Ich freue mich wirklich sehr, Teil des Teams zu sein, das so viel mehr ist als die Summe unserer Teile."

Bevor sie zu Morrow Sodali kam, hat Claire in den letzten 12 Jahren das Europageschäft von Rivel, Inc. aufgebaut und erweitert. Während dieser Zeit war sie auch 7 Jahre lang Vorstandsmitglied der britischen IR Society. Ihr Einstieg in die Welt der Investor Relations erfolgte über die führende Publikation der Branche, das IR Magazine, wo sie als International Business Director tätig war. Claires Karriere begann jedoch in der Rechtsbranche, wo sie 10 Jahre lang eng mit weltweit führenden Anwaltskanzleien und internen Rechtsberatern zusammenarbeitete.

ÜBER MORROW SODALI

Morrow Sodali ist ein führender Anbieter von strategischer Beratung und Aktionärsdienstleistungen für Firmenkunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet Unternehmensvorständen und Führungskräften strategische Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Governance, Kommunikation und Engagement mit Aktionären und Anleihegläubigern, Kapitalmarktinformationen, Einholung von Stimmrechtsvollmachten, Aktionärsaktivismus sowie Fusionen und Übernahmen.

Von seinen Hauptsitzen in New York, London und Sydney und seinen Niederlassungen an den wichtigsten Kapitalmärkten aus betreut Morrow Sodali mehr als 2.000 Firmenkunden in 70 Ländern, darunter viele der größten multinationalen Unternehmen der Welt. Zu den Kunden gehören neben börsennotierten und privaten Unternehmen auch Finanzinstitute, Investmentfonds, ETFs, Börsen und Mitgliedsverbände.

Für weitere Informationen über Morrow Sodali besuchen Sie bitte www.morrowsodali.com.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Haley Wright, Head of Global Marketing and Communications, unter (+1) 203-554-4311 oder h.wright@morrowsodali.com.