NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle rechnet nach einem Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr trotz trüber Wirtschaftsaussichten mit weiterem Wachstum. Umsatz und Ergebnis sollen in diesem Jahr "deutlich" zulegen und die Vorsteuermarge in etwa stabil bleiben, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Neckarsulm mitteilte. "Deutlich" bedeutet bei Bechtle ein Plus zwischen fünf und zehn Prozent. "Die wirtschaftliche Anspannung zu Jahresbeginn 2024 ist deutlich spürbar", sagte Vorstandschef Thomas Olemotz laut Mitteilung. Die Lage dürfte sich allerdings im Verlauf des Jahres und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte Schritt für Schritt verbessern. Vergangenes Jahr hat Bechtle den Gewinn um knapp sechs Prozent auf 265,5 Millionen Euro gesteigert. Die Dividende soll um fünf Cent auf 0,70 Euro je Aktie steigen. Daten zu Umsatz und Ergebnis hatte Bechtle bereits Anfang Februar vorgelegt./men/mis