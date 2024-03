Rund 25 Prozent zugelegt hat die Encavis-Aktie am Donnerstag. Ausgelöst wurde der Kurssprung durch das Übernahmeangebot von KKR für den Wind- und Solarparkbetreiber zu 17,50 Euro je Aktie. Inzwischen haben sich die beteiligten Parteien und auch einige Experten am Markt zu der Offerte des Finanzinvestors geäußert.Für KKR ist es nach der Offerte für Smart Metering Systems und Greenvolt im vergangenen Jahr der nächste Schritt in den Green-Tech-Bereich. "Es ist damit zu rechnen, dass wir noch aktiver ...

