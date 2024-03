Die New Yorker Börsen sind am Donnerstag von Konjunkturdaten ausgebremst worden. Vor allem neue Preisdaten verpassten den Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung einen erneuten Dämpfer. Die PayPal-Aktie zeigt sich dennoch robust und stemmt sich gegen den Trend. Damit hellt sich die Lage bei dem Titel jetzt zunehmend auf.Während die Erzeugerpreise im Februar gegenüber dem Vormonat doppelt so stark wie erwartet gestiegen waren, hatte der Einzelhandelsumsatz weniger zugelegt als prognostiziert. ...

