FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im Februar wegen deutlich rückläufiger Autoverkäufe in China weltweit etwas weniger Fahrzeuge abgesetzt. Die Verkäufe sanken um 1,1 Prozent auf 605.500 Fahrzeuge, wie der Autohersteller mitteilte. Während die Auslieferungen in Westeuropa und Nordamerika leicht stiegen, sackte der Absatz in China um knapp 17 Prozent auf 164.000 Fahrzeuge ab. VW begründete dies mit dem chinesischen Neujahrsfest, das 2024 im Gegensatz zum Vorjahr in den Februar fiel.

In Westeuropa stiegen die Auslieferungen den weiteren Angaben zufolge um 5,6 Prozent auf 241.500 Autos, in Nordamerika um 1,6 Prozent auf 71.000.

Nach Marken fiel mit einem Plus von 22 Prozent das Wachstum bei Seat/Curpa besonders deutlich aus, gefolgt von Skoda mit einem Zuwachs von 9,3 Prozent. Die Kernmarke verbuchte wegen des dämpfenden Effekts in China einen Rückgang von 1,7 Prozent. Bei Audi und Porsche ging es im Februar sogar um 13,4 Prozent und 7,2 Prozent nach unten.

March 15, 2024 06:00 ET (10:00 GMT)

