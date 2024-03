Zalando im Plus: Nach Kurssprung am Mittwoch und Gewinnmitnahmen am Donnerstag legt die Aktie des Berliner Mode-E-Commerce-Primus zu Wochenschluss wieder im Wert zu. Tatsächlich fehlt nicht mehr viel und das Papier des DAX-Konzerns erzeugt ein neues, wichtiges Kaufsignal. Mit dem richtigen Produkt könnten spekulative Anleger so schnell zweistellige Gewinne einfahren. Bis zu 22,87 Euro sind Anleger am Freitag im Vormittagshandel bereit für eine Zalando-Aktie zu bezahlen. Am Mittwoch, als das Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...