Die Lage bei Tesla ist schlecht. So schlecht, dass das Papier inzwischen die schwächste Performance aller im S&P 500 gelisteten Werte aufweist.Der einstige Börsen-Star Tesla fällt in der Gunst der Anleger immer weiter zurück. Sinkende Margen, Absatzschwächen und der Verdrängungswettbewerb insbesondere auf dem chinesischen Markt für E-Fahrzeuge zehren an den Nerven der Investoren. Viele haben längst das Handtuch geworfen und der Aktie den Rücken gekehrt - auch weil es sowohl branchenintern, aber auch auf dem Gesamtmarkt an aktuell aussichtsreicheren Alternativen und Aktien schlicht nicht mangelt. Der Verlust von Anlegervertrauen hat dramatische Konsequenzen. Seit dem Jahreswechsel hat das …