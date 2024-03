Roeselare (ots) -Der belgische Hersteller NV Snack Food Poco Loco ruft aktuell das Produkt "Snack Day gesalzene Tortilla Chips, 300g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.12.2024 und der Losnummer 34045 0421 zurück.Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass anstatt den deklarierten gesalzenen Tortilla Chips auch Tortilla Chips mit Käsegeschmack enthalten sind. Diese enthalten Milcherzeugnisse, welche nicht auf der Verpackung gekennzeichnet sind. Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Milchprotein-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Für Personen ohne Milchprotein-Allergie ist das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.Das betroffene Produkt "Snack Day gesalzene Tortilla Chips, 300g" wurde bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf des Herstellers NV Snack Food Poco Loco ist ausschließlich das Produkt "Snack Day gesalzene Tortilla Chips, 300g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.12.2024 und der Losnummer 34045 0421 betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Herstellers NV Snack Food Poco Loco sowie Tortilla Chips anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.Der Lieferant NV Snack Food Poco Loco entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Pressestelle Lidl in Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5736121