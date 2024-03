NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 146 auf 143 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seit er über die Aktie berichte, habe der Autokonzern die Anleger enttäuscht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag ist "der Stoff, aus dem Legenden sind", wobei die Corporate Governance eine Monetarisierung von Vermögenswerten und einen potenziell effizienteren Kapitaleinsatz verhindere. Aufgrund des enttäuschenden Ausblicks auf das laufende Jahr habe er seine Prognosen reduziert./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 16:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 16:46 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken