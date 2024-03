Leipzig (ots) -Ist die Legalisierung von Cannabis unter bestimmten Auflagen gefährlich oder längst überfällig? Was kommt auf Eltern, Mediziner, Polizisten und Suchtberater zu? Welche Änderungen am Gesetzesvorschlag wird es noch geben? Diese und andere Fragen diskutieren interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Betroffene mit Fachleuten aus Politik, Wissenschaft und Rechtswesen bei "Fakt ist! Aus Erfurt", am Montag, 18. März, 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/fakt-ist und 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.Andreas Menzel und Lars Sänger moderieren die Sendung, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Tina Rudolph, SPD, Bundestagsabgeordnete aus Eisenach- Professor Dr. med. Martin Walter, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Jena- Christoph Zippel, CDU, Thüringer Landtagsabgeordneter aus Altenburg, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion"Die Freigabe von Cannabis ist eine ideologisch motivierte Entscheidung der Ampelregierung", empört sich der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag, Christoph Zippel. Alle Kinder- und Jugendmediziner liefen Sturm gegen diese Entscheidung. Auch der Leiter der Psychiatrischen Uniklinik Jena, Professor Martin Walter, kritisiert die Legalisierung zum jetzigen Zeitpunkt. Aus seiner Sicht fehlen die dringend nötigen Maßnahmen zur Prävention völlig. Die Thüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph hingegen verteidigt die Gesetzesvorlage des Bundesgesundheitsministers. Sie sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages und hält die Entkriminalisierung von Cannabiskonsum für überfällig. Dadurch, so ihre Überzeugung, steige der Konsum der Droge generell nicht an. Die Justiz werde in Zukunft entlastet und auch für Präventionsmaßnahmen seien 6 Millionen zusätzlich in den Bundeshaushalt eingestellt.Fakt ist! Aus Erfurt: "Kontrolliert statt kriminell - Die Cannabis-Legalisierung und ihre Folgen"Montag, 18.03.2024, 20.30 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMontag, 18.03.2024, 22.10 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5736160