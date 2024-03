Hamburg (ots) -LinkedIn wird überflutet von Content. Worauf ist zu achten, um hier wahrgenommen zu werden und Relevanz zu vermitteln? Für eine gezielte und effiziente Nutzung der Plattform sind die passenden Content-Strategien entscheidend. Nadja Amireh zeigt, wie Profis wirkungsvolle und individuelle Fahrpläne für eine strategische Nutzung entwickeln und umsetzen. Anhand von Best-Practice-Beispielen erhalten Sie konkrete thematische Anregungen, die Ihre eigene Arbeit inspirieren.Termin: Montag, 24. Juni 2024, 14:00 - 15:30 UhrWie Sie auf LinkedIn durch smarte Content-Strategien sinnvolle Verbindungen und Austausch herstellenLinkedIn wächst rasant und die Features und technischen Möglichkeiten werden immer vielfältiger. Umso mehr braucht es eine wirkungsvolle Strategie, um in der Masse aufzufallen. Für den nachhaltigen Erfolg ist es wichtig, für die jeweils relevanten Zielgruppen zur passenden Zeit den richtigen und relevanten Content bereitzustellen. Denn mit der passenden inhaltlichen Strategie können Professionals und Unternehmen auf LinkedIn herausstechen, Themen und Botschaften vermitteln und unterschiedlichste Bezugsgruppen erreichen.Dafür muss man die eigenen Kommunikationsziele im Blick behalten und die verfügbaren inhaltlichen Optionen immer wieder hinterfragen und neu justieren. Welche Content-Trends sind gerade angesagt und wie kann man sich diese zu Nutze machen? Nadja Amireh zeigt, worauf es beim optimalen Match von Zielsetzung und Inhalt ankommt und wie sich der Erfolg dieser Strategien messen lässt.Das Webinar ist darauf ausgerichtet, die Teilnehmer mit relevantem Wissen auszustatten und ihnen die praktischen Werkzeuge an die Hand zu geben, die für eine erfolgreiche Kommunikation auf diesem globalen Business-Netzwerk unerlässlich sind. Best Practice sowie Tipps, Tricks & Trends runden das Webinar ab.Was die Teilnehmenden lernen- So gestalten Sie Content mit Relevanz- Welche Themen auf LinkedIn funktionieren- Best Practice als Inspiration für die eigene KommunikationAlle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss der WebSession die verwendeten Präsentationsfolien oder ein gleichwertiges Inhaltsdokument als Skript.Geeignet für / Zielgruppen:Kommunikations-, PR-, und Social-Media-Verantwortliche in Unternehmen, Verbänden und Organisationen. Das Webinar richtet sich an alle, die LinkedIn strategisch für unterschiedliche Kommunikationsziele einsetzen möchten.Eine Orientierungshilfe zu den beiden LinkedIn-Formaten mit Nadja Amireh in der news aktuell Academy:Professionelle Kommunikation auf LinkedIn: Wirksame Tools und Funktionen (10. Juni 2024): Hier liegt der Fokus auf den Funktionalitäten für den professionellen Einsatz (z. B. Profileinrichtung, Unternehmensseiten, Fokusseiten und weiteren Features) und auf den grundlegenden Möglichkeiten dieser Plattform für PR und Unternehmenskommunikation. Für die Teilnahme sind erste Erfahrungen mit LinkedIn und ein bereits vorhandener Account empfehlenswert.Wirkungsvolle Content-Strategien für LinkedIn: Interaktion mit Relevanz: In diesem Webinar geht es um Vorstellung unterschiedlicher Kommunikationsziele, die Unternehmen für sich definieren können. Im Vordergrund steht die Frage, wie diese Ziele durch eine geeignete strategische Planung und durch stimmigen Content unterstützt werden können, so dass Unternehmen bzw. Marke langfristig profitieren. Für eine gewinnbringende Teilnahme sind solide Erfahrungen mit LinkedIn empfohlen, da keine Erläuterung von Grundlagen wie Aufbau, Profilerstellung und den Features der Plattform erfolgt.Referentin:Die Social-Media- und PR-Expertin Nadja Amireh (https://www.linkedin.com/in/nadjaamireh/) ist Inhaberin der Agentur Wake up Communications (https://www.wakeup-communications.de/) aus Düsseldorf. Seit 2013 betreut sie mit ihrem Team verschiedene Kunden aus den Bereichen B2B und B2C mit dem Fokus Content-Kreation und Community Management. Zuvor war sie lange Zeit auf Konzernseite in der Unternehmenskommunikation von Henkel tätig. Besonders intensiv beschäftigt sie sich mit Marken- und Krisenkommunikation. Nadja Amireh ist zudem Autorin von Fachveröffentlichungen und Vortragsreferentin.Key Facts- Termin: Montag, 24. Juni 2024, 14:00 - 15:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (ab 2 Teilnehmende): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/wirkungsvolle-content-strategien-fur-linkedin-interaktion-mit-relevanz-registrierung-856073969287?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5736155