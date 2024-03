DJ Nemetschek erhöht Dividende um 3 Cent auf 48 Cent

FRANKFURT (Dow Jones)--Nemetschek will seine Dividende zum elften Mal in Folge anheben. Die Aktionäre sollen für 2023 pro Aktie 48 Cent bekommen - 3 Cent oder 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Softwareanbieter für die Branchen Bau und Medien in München mitteilte. Die Ausschüttungssumme würde damit um 3,4 Millionen auf 55,4 Millionen Euro steigen.

Anfang Februar hatte das Unternehmen bereits Eckdaten zum Ergebnis 2023 veröffentlicht. Demnach war das EBITDA bei steigendem Umsatz nahezu konstant geblieben. Die komplette Bilanz wird am kommenden Donnerstag vorgelegt.

March 15, 2024 07:13 ET (11:13 GMT)

