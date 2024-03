Berlin (ots) -Die Arbeitsgemeinschaft für Heiz- und Warmwasserkostenverteilung (kurz ARGE HeiWaKo) wächst zum Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement - bved."Mit den immer größer werdenden Herausforderungen von Klimawandel, CO2-freier Energieversorgung und Ressourcen-Effizienz hat sich auch das Themenfeld der ARGE HeiWaKo erweitert. Denn die Dienstleistungen und Produkte unserer Mitglieder stehen im digitalen Zentrum von Energiewende und Dekarbonisierung im Gebäudesektor. Eine CO2-freie und ressourcen-effiziente Zukunft braucht ein modernes Energie- und Wasserdatenmanagement", erklärte Oliver Geer, bved-Vorstandsvorsitzender heute in Berlin."Seit den 1970er Jahren hat die Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung als starke Fachgesellschaft die Themen rund ums "Submetering" vorangebracht - technisch wie regulativ. Nun wollen wir die Kompetenz und das Wissen unserer Mitglieder noch stärker in die öffentliche und politische Debatte einbringen. Wir schaffen Transparenz über Verbräuche, wir analysieren diese Daten und sorgen dann für eine Optimierung beim Ressourcenverbrauchen und können so Berichtspflichten erfüllen. Nicht nur für die politischen Entscheider, sondern auch für Mieter und Vermieter ist das ein Angebot, ohne die ein klimaneutraler Gebäudebestand nicht zu erreichen ist", so Geer weiter."Unsere Mitgliedsunternehmen sind die Datenexperten im Gebäude. Jedes Kilowatt zählt, um die Klimaziele zu erreichen. Hierfür ein noch breiteres Bewusstsein in der Politik, aber auch einer breiteren Öffentlichkeit zu schaffen, wollen wir als bved voranbringen. Dafür sind wir von Bonn nach Berlin gezogen, dafür haben wir uns auch personell neu aufgestellt. Jetzt geht es an die Umsetzung", sagte Hauptgeschäftsführer des Verbandes Markus Weidling."Ganz bewusst haben wir auch das Thema 'Wasserdatenmangement' in unserem Namen aufgenommen. Denn auch der sparsame Umgang mit der Ressource Wasser wird immer drängender. Wir setzen uns dafür ein, den kompletten Ressourcenverbrauch in allen Gebäudeklassen - inklusiver unnötiger Verschwendung - zu messen, zu analysieren und schließlich zu optimieren. Die bved-Mitgliedsunternehmen bieten die Analyse und Berichtssysteme dafür und schaffen so die Grundlage für ein ressourcenschonendes Gebäudeenergiemanagement. Wir stellen uns damit den Herausforderungen des Klimawandels und tragen gleichzeitig einer nachhaltigen Wirtschaftlichkeit Rechnung", so Weidling weiter.Die Arbeitsgemeinschaft Heiz- und Wasserkostenverteilung e.V. und jetzt der Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagement (bved) ist die bundesweite Interessenvertretung der Mess- und Dienstleistungsunternehmen für die verbrauchsabhängige Abrechnung von Heiz-, Warm- und Kaltwasserkosten in Deutschland. Die im Fachverband zusammengeschlossenen Unternehmen betreuen als Partner der Wohnungswirtschaft rund 80% des Wohnungsbestandes in Mehrfamilienhäusern.Besuchen Sie www.bved.info und folgen Sie uns: www.linkedin.com/company/bved/Pressekontakt:Christian Stotzchristian.stotz@bved.info+49 (0) 171 962 79 93Original-Content von: Bundesverband für Energie- und Wasserdatenmanagment e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173801/5736186