Nyon - Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen trifft im Viertelfinale der Europa League auf Freiburg-Bezwinger West Ham United. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.



Die Werkself hatte sich im Achtelfinale nur denkbar knapp gegen Qarabag Agdam durchgesetzt. Erst mit zwei Toren von Patrik Schick in der Nachspielzeit drehten die Leverkusener die Partie und sicherten sich den Einzug in die nächste Runde. In einem möglichen Halbfinale bekäme Bayer es mit dem AC Mailand oder AS Rom zu tun.



Die weiteren Duelle im Viertelfinale: FC Liverpool - Atalanta Bergamo, Benfica Lissabon - Olympique Marseille. Die Hinspiele finden am 11. April statt, eine Woche später fällt dann die Entscheidung über den Halbfinal-Einzug.

