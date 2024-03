seit einigen Tagen zerbreche ich mir den Kopf darüber, ob es in der deutschen Sprache ein Äquivalent zur heutigen, oben stehenden Überschrift gibt. "Bauarbeiten im Gange", schlägt zumindest die Google-Übersetzung vor, aber ich finde, das ist zwar sachlich richtig, gibt aber keinesfalls die wahre Bedeutung dieses Ausdrucks wieder. Da ist schließlich etwas "under construction", also in Arbeit, im Werden. Wer oder was das sein könnte, darauf kommen wir später beziehungsweise weiter unten im Text noch einmal zurück, zunächst wenden wir uns aber den Märkten zu. Denn während wir eifrig am Bauen waren (und es weiterhin sind), waren die in dieser Handelswoche freundlicherweise vor allem eines - kooperativ! Konkret:

Den vollständigen Artikel lesen ...