Trotz guter Ergebnisse und starkem Ausblick stuft Warburg Research die Rheinmetall-Aktie herab. Kann eine Expansion in den USA die Rallye erneut anheizen?"Wir schauen uns auch in den USA nach Zukäufen um", erklärte Rheinmetall-CEO Armin Papperger, untermauert durch die Bemühungen um einen lukrativen Auftrag für den Nachfolger des US-Schützenpanzers Bradley - laut Reuters ein Projekt mit einem potenziellen Volumen von über 45 Milliarden US-Dollar. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern zeigt sich bereit, für diesen Auftrag sogar ein Joint Venture mit einem US-Unternehmen einzugehen, und befindet sich in einem Wettbewerb mit General Dynamics. Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler zeigt sich noch …