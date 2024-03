Floki Kurs bricht ein - Trader weichen auf diesen Meme Coin aus

Die Korrektur am Kryptomarkt, auf die viele gewartet haben, ist nun in vollem Gange. Der Bitcoin-Kurs hat zwischenzeitlich um mehr als 8 % nachgegeben und wenn es nach der Meinung einiger Experten geht, dürfte das erst der Anfang sein. Zwar bleiben die langfristigen Prognosen optimistisch, ein Rücksetzer scheint inzwischen aber dringend nötig zu sein Auch der Meme Coin-Sektor hat sich in den letzten Wochen stark aufgeheizt, sodass die Korrektur hier umso heftiger ausfällt. FLOKI, der zuletzt immer unter den größten Gewinnern zu finden war, hat heute mit hohen Verlusten zu kämpfen. Dabei weichen einige Trader auf den neuen Meme Coin DOGE20 aus.

Endet die FLOKI-Rallye nun?

Allein in den letzten 24 Stunden ist der Kurs von FLOKI, eines der größten Meme Coins überhaupt, um mehr als 12 % eingebrochen. Hart trifft das allerdings nur die, die erst gestern eingestiegen sind und nun direkt mit einem Verlust starten. Alle anderen, die schon etwas länger dabei sind, konnten dennoch ordentliche Gewinne erzielen. Wer heute vor einer Woche FLOKI gekauft hat, liegt auch nach dem heutigen Rücksetzer noch mit mehr als 50 % im Plus. Wer vor einem Monat investiert hat, hat sein Kapital inzwischen vervielfacht.

(FLOKI Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Allein im letzten Monat ist der FLOKI-Kurs um mehr als 688 % gestiegen. Kein Wunder also, dass Analysten davon sprechen, dass eine Korrektur dringend nötig ist. Zwar hat sich FLOKI inzwischen längst vom reinen Meme Coin zu einem eigenen Ökosystem mit zahlreichen Utilities entwickelt, wobei auch der TVL (Total Value Locked) höher ist als bei allen anderen Meme Coins, wodurch die hohe Bewertung zumindest bis zu einem gewissen Punkt rationalisiert werden kann, allerdings hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt, dass auch Meme Coins mit einem starken Ökosystem noch heftiger korrigieren können als der restliche Markt.

Da auch der Bitcoin-Kurs im letzten halben Jahr um mehr als 150 % gestiegen ist, erwarten Experten auch hier eine Abkühlung, wovon FLOKI, PEPE und Co. schnell noch weiter nach unten gerissen werden könnten. Ob das jetzt wirklich schon der Fall ist, oder es vorher nochmal steil bergauf geht, weiß natürlich niemand so genau. Sicher ist, dass viele Trader bereits auf der Jagd nach dem nächsten x10 Coin sind und derzeit sieht es danach aus, als könnte dieser mit dem neuen DOGE20 auch schon in den Startlöchern stehen.

DOGE20 explodiert auf 200.000 Dollar

Bei $DOGE20 handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der an Dogecoin angelehnt und erst seit gestern auf dem Markt ist. In weniger als 24 Stunden haben Investoren bereits Token im Wert von über 200.000 Dollar gekauft, wodurch schnell deutlich wird, dass die Entwickler hier den Puls der Zeit getroffen haben. Noch ist Dogecoin20 nicht an den Kryptobörse gelistet und erst im Vorverkauf erhältlich, was bedeutet, dass der Preis bis zum Listing stabil bleibt, während am restlichen Markt mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist. Während des Vorverkaufs wird der Preis sogar noch mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Handelsstart mitnehmen können.

(DOGE20 Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Da der Vorverkauf auf weniger als 10 Millionen Dollar begrenzt ist und in weniger als 24 Stunden über 200.000 Dollar umgesetzt wurden, dürfte es nicht lange dauern, bis $DOGE20 an den Kryptobörsen gelistet wird. Ein Blick auf die Tokenomics zeigt, dass ausreichend Liquidität beim Launch verfügbar sein dürfte, da 10 % der Token für DEX-Liquidity reserviert sind. Außerdem sind 15 % der Token für Staking Rewards reserviert, sodass diejenigen, die ihre Token staken, eine überdurchschnittlich hohe Rendite erzielen können.

(DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: DOGE20-Website)

Die APY (jährliche Rendite) für Staker wird dynamisch mit der Größe des Staking Pools berechnet und sinkt, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen. Das bedeutet, dass die Rendite umso höher ausfällt, je früher man sich beteiligt. Derzeit liegt die APY noch bei 2.547 %. Dieser Wert kann zwar gerade am Anfang noch schnell sinken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, was vor allem für frühe Käufer eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token bedeutet.

Die hohe Staking-Rendite hat dazu geführt, dass bereits jetzt ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurde. Die hohe Nachfrage schon am ersten Tag des Vorverkaufs und der hohe Anteil an gestakten Token führen zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Meme Coins, die an Dogecoin angelehnt sind, haben schon in der Vergangenheit beeindruckend hohe Renditen eingebracht, wobei DOGE2.0 zum Beispiel schnell um mehr als 10.000 % gestiegen ist, sodass eine ähnliche Performance auch bei DOGE20 keine große Überraschung wäre.

