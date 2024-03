Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Freitag, 22. März 2024, 23.30 UhraspekteModeration: Katty Salié, Jo SchückOb auf der Leipziger Buchmesse oder in Köln bei der lit.COLOGNE - es wird gelesen: Sachbücher und Belletristik. Deutsche und internationale Autoren stellen ihre neuen Werke vor."aspekte" trifft Booker-Preisträgerin Bernardine Evaristo bei der Vorstellung ihres Romans "Zuleika", spricht mit dem Politikwissenschaftler Yascha Mounk über Kritik an der woken Bewegung und geht mit der flämischen Autorin Gaea Schoeters Tontauben schießen.Ihr preisgekrönter Roman "Trophäe" ist gerade ins Deutsche übersetzt worden. Er handelt von einem Großwildjäger in Afrika, dessen Jagdgier am Ende nicht einmal vor Menschen Halt macht. Gaea Schoeters verhandelt in "Trophäe" die Frage nach dem Wert eines Menschenlebens und wie stark die westliche Welt noch immer von kolonialem Denken geprägt ist.Zur lit.COLOGNE kommt die weltweit gefeierte britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo, um ihren neuen Roman "Zuleika" vorzustellen. Katty Salié trifft die Literaturikone schon zum Soundcheck vor ihrem einzigen Auftritt in Deutschland.Auffallend viele Neuerscheinungen beschäftigen sich aktuell mit der Wokeness-Bewegung und kritisieren sie scharf bis polemisch. Auch der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Yascha Mounk meldet sich zu Wort, mit dem Buch "Im Zeitalter der Identität". Jo Schück spricht mit ihm und der Journalistin Gilda Sahebi über Anti-Universalismus-Kritik auf der einen und Rassismus-Vorwürfen auf der anderen Seite.Die zunehmende Macht der AfD treibt den Rechtsextremismusforscher Hendrik Cremer um. In seinem Buch "Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen", legt er dar, wie gefährlich die AfD aus seiner Sicht ist, welche Bedrohung sie für die Demokratie und unseren Rechtsstaat darstellt. "aspekte" fährt mit dem Menschenrechtler nach Thüringen zu einer Buchvorstellung mit Podiumsdiskussion.Ilona Hartmann formuliert nicht nur pointierte Kommentare zum Zeitgeschehen auf Social Media, sie hat gerade auch ihren zweiten Roman vorgelegt: "Klarkommen" . Darin geht es um junge Menschen, die von der Idee eines aufregenden Lebens in die Großstadt gezogen werden, denen es aber nicht gelingt, den eigenen Träumen gerecht zu werden."Who's still reading?" - diese Frage stellt die Leipziger Buchmesse ihrer diesjährigen Ausgabe voran. Wer liest eigentlich noch? Was macht die Faszination des Lesens aus? Darüber spricht "aspekte" auf der Buchmesse mit jungen Menschen, die sich fürs Lesen begeistern und diese Begeisterung in Blogs, Socialmedia und auf Youtube teilen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5736357