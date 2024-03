Mit den frisch vorgelegten Jahreszahlen 2023 sowie dem Ausblick für 2024 hat die Mensch und Maschine Software SE einmal mehr gezeigt, wie verlässlich die auf Konstruktionssofteware spezialisierte Gesellschaft liefert. Umso überraschender, dass der Aktienkurs seit mittlerweile rund zwei Jahren per saldo nicht mehr so recht von der Stelle kommt. Gut für Neueinsteiger: Vor dem Hintergrund ... The post Mensch und Maschine: "Wir werden endgültig zum reinen Software- und Service-Haus" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...