Hamburg (ots) -Die lets GmbH freut sich, das Corporate Volunteering Event des Jahres anzukündigen: die lets Social Week 2024 in Hamburg. Wie die Geschäftsführung mitteilte, ist es das Ziel der Veranstaltung, Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zusammenzubringen, um sich gemeinsam für die Stadt Hamburg einzusetzen.Geschäftsführer und Veranstalter Niclas Glaser: "Die lets Social Week 2024 ist das Corporate Volunteering Event des Jahres. Für Unternehmen, die sich soziale Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben, ist die Teilnahme ein absolutes Muss. Es ist nicht nur eine Gelegenheit für Unternehmen, sich zu engagieren, sondern auch eine echte Chance, die Zusammenarbeit und den Teamgeist innerhalb der Belegschaft zu stärken. Wir glauben fest daran, dass gemeinsames soziales Engagement nicht nur für die Stadt Hamburg, sondern auch für die beteiligten Unternehmen selbst von unschätzbarem Wert ist."Die lets Social Week 2024 findet vom 10. bis 14. Juni im Großraum Hamburg statt und bietet eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig ihre Teams zu stärken. Unternehmen werden mit ihren Teams in verschiedenen ehrenamtlichen Projekten arbeiten, um wichtige Themen wie Bildung, Soziales, Umweltschutz und Kinder- und Jugendhilfe anzugehen.Neben den Unternehmen sind auch gemeinnützige Organisationen herzlich eingeladen, sich als Projektpartner zu beteiligen. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen erhalten sie nicht nur wertvolle Unterstützung für ihre Projekte, sondern können auch neue Partnerschaften knüpfen und ihre Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren."Veranstaltungen wie die Social Week schaffen eine öffentliche Plattform, auf der Unternehmen und gemeinnützige Organisationen zusammenkommen, um gemeinsam soziale Projekte umzusetzen und einen langfristigen Impact zu erzielen. Wir freuen uns vielen weiteren Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich sozial zu engagieren und legen so den Grundstein für eine verantwortungsbewusste Wirtschaft", so Niclas Glaser.Über die lets GmbH:Die lets GmbH bietet Unternehmen deutschlandweit innovative Lösungen im Bereich Unternehmensengagement. Die moderne Plattformlösung von lets ermöglicht es Unternehmen, das gesamte Unternehmensengagement zu verwalten: von der Organisation von Teamevents bis zur Verwaltung von Mitarbeiter-Spenden. Ein Partnernetzwerk mit über 2.000 gemeinnützigen Organisationen stellt sicher, dass für jedes Unternehmen das passende Engagement gefunden wird, um einen nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.joinlets.de