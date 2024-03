FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0884 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0892 (Donnerstag: 1,0925) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9181 (0,9153) Euro.

Der Dollar verteidigte so seine Kursgewinne vom Vortag. Die Preisentwicklung in den USA hatte den Dollar gestützt. Die Erzeugerpreise waren im Februar unerwartet stark gestiegen. Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed wurden gebremst. Der Euro gab damit im Vergleich zum Wochenstart zum Dollar nach.

Die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Markt kaum. So hat sich das von der Universität Michigan im März erhobene Konsumklima überraschend erneut eingetrübt. Die Industrieproduktion in den USA stieg zwar im Februar überraschend. Allerdings war der Rückgang im Vormonat stärker als zunächst ermittelt ausgefallen. Die Einfuhrpreise legten wie erwartet etwas zu.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8541 (0,8542) britische Pfund, 162,03 (161,70) japanische Yen und 0,9613 (0,9616) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2162 Dollar gehandelt. Das war etwa so viel wie am Vortag./jsl/la/jha/