Sell the News bei Ethereum lässt Solana-Kurs explodieren

In den letzten Monaten hat es fast keinen Unterschied gemacht, in welche der zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung man investiert hat. Der Kurs ist bei allen ordentlich gestiegen. Allein der Bitcoin-Kurs hat im letzten halben Jahr um mehr als 150 % zugelegt, Ethereum um 123 %. Einen großen Teil der Gewinne hat ETH im letzten Monat verzeichnet, da sich Investoren auf das Dencun Upgrade vorbereitet haben, das die Transaktionskosten für Layer-2-Lösungen auf Ethereum deutlich senken sollte. Nun kommt es einmal mehr zu einem "Sell the News"-Effekt bei Ethereum, von dem Solana offenbar profitiert.

Dencun Upgrade abgeschlossen

Das Dencun Upgrade war ein wichtiger Schritt, um die Skalierbarkeit von Ethereum langfristig zu erhöhen. Die Blockchain ist inzwischen in die Jahre gekommen und seit es günstigere und schnellere Konkurrenz wie Solana gibt, reichen 15 Transaktionen pro Sekunde, die oft jeweils 100 Dollar und mehr kosten können, längst nicht mehr aus. Mit dem Dencung Upgrade ist man der Vision von einem schnelleren und günstigeren Ethereum-Ökosystem zumindest einen Schritt näher gekommen, da die Gebühren für Layer-2-Lösungen bereits gesunken sind. Da Investoren nun die Gewinne mitnehmen, die sich im Vorfeld durch die Spekulationen rund um das Upgrad ergeben haben, fällt der Kurs nun trotz Erfolgsmeldung.

(ETH Kursverlauf in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

Das Kapital, das von Ethereum abgezogen wird, fließt natürlich auch irgendwo hin. Aktuelle Daten zeigen zwar, dass ein Teil des Kapitals vor allem in den letzten 24 Stunden komplett vom Kryptomarkt abgezogen wurde, da Gewinnmitnahmen bei den meisten großen Coins inzwischen angebracht sind, ein Teil fließt aber offenbar auch in Richtung Solana, sodass SOL einer der wenigen Coins ist, der heute noch deutlich im Plus liegt.

Solana pumpt, während ETH fällt

Während Ethereum in den letzten 24 Stunden mehr als 4 % verloren und seit dem Hoch vor dem Dencun Upgrade sogar um mehr als 10 % nachgegeben hat, liegt Solana (SOL) heute mit knapp 8 % im Plus. Zwischenzeitlich sogar noch mehr. Damit nähert sich SOL vor allem in den BTC/SOL und ETH/SOL Charts seinem Höchststand. Das bedeutet, dass der Coin zwar in Bezug auf den Kurs oder die Marktkapitalisierung noch kein neues Allzeithoch erreicht hat, der Wert gegenüber Ethereum und Bitcoin aber schon bald höher denn je ist.

- Solana Dominance passes previous high blasting through 3% to 3.2%

- SOLBTC - Solana approuching all time high against its Bitcoin pair, arguably the most important pair in crypto right now.

- SOLETH - Solana approuching its all time high against Ethereum.Solana $SOL… pic.twitter.com/vjZ29ywYFJ - MartyParty (@martypartymusic) March 15, 2024

Gründe für die starke Performance gibt es viele. Zum einen wird durch das Dencun Upgrade wieder deutlich, wie weit überlegen Solana in Bezug auf die Skalierbarkeit ist. Die Highspeed Blockchain, die sich schon im Jahr 2021 einen Namen als Ethereum-Killer gemacht hat, schafft tausende Transaktionen pro Sekunde und die Gebühren dafür liegen weit unter einem Dollar. In Bezug auf die Netzwerkstabilität ist Ethereum zwar noch überlegen, die Ausfälle werden aber auch bei Solana weniger und könnten schon bald Geschichte sein.

Ein weiterer Grund, warum SOL derzeit so stark performt, ist die hohe Netzwerkaktivität, die durch die erfolgreichen Meme Coins wie BONK, SMOG und WIF zustande kommt. BONK hat sein Allzeithoch vom Dezember letzten Jahres erst kürzlich weit übertroffen und WIF war zwischenzeitlich mehr als 3 Milliarden Dollar wert. Auch bei SMOG handelt es sich um einen Meme Coin auf Solana, der noch vor wenigen Tagen die 300 Millionen Dollar Marke überschritten hat und demnach schon bald auf Binance gelistet werden und die Milliarden Dollar Marke knacken könnte.

Wird SMOG der nächste Milliarden Dollar Coin auf Solana?

Bei $SMOG handelt es sich um einen Meme Coin, der schon direkt beim Launch für Aufsehen gesorgt hat, als der Kurs innerhalb kürzester Zeit um tausende Prozent gestiegen ist und die 100 Millionen Dollar Marke überschritten wurde. Inzwischen ist die Marktkapitalisierung auf knapp 300 Millionen Dollar gestiegen, sodass nun viel darüber spekuliert wird, ob ein Binance LIsting dem Coin nun zum Sprung auf eine Milliarde Dollar verhelfen könnte.

(SMOG kaufen - Quelle: SMOG-Website)

$SMOG überzeugt mit einer Staking-Funktion, die eine Rendite von 42 % APY einbringt, wenn man seine Token für 3 Monate sperrt. Diese Funktion wird auch bereits von zahlreichen Investoren genutzt, wodurch eine gewisse Preisstabilität geschaffen wird. Außerdem haben Trader auf der Website die Möglichkeit, verschiedene Quests zu erledigen und sich so für eine der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem zu qualifizieren, wodurch $SMOG durchaus das Potenzial hat, auch in den nächsten Wochen und Monaten noch zu den großen Gewinnern unter den Meme Coins zu gehören.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.