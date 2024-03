Amazon kündigt große Neuigkeiten an: Ab Mittwoch, dem 20. März, wird das Unternehmen seine allererste große Frühlingsverkaufsaktion starten. Diese sechstägige Aktion wird bis zum 25. März laufen und verspricht, sowohl Prime-Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern täglich neue Angebote zu präsentieren, die bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Artikel umfassen. Experten von BofA halten an ihrem Kursziel von 204 $ für Amazon fest und stufen die Aktie weiterhin als Kauf ein. Die Analysten erörtern, dass diese Aktion zu einem moderaten Wachstum des Bruttowarenvolumens im ersten Quartal führen könnte, trotz eines gewissen Margendrucks durch die Rabatte. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass Amazon durch schnelle Lieferzeiten und ein wachsendes Sortiment an Produkten Marktanteile [...]

Hier weiterlesen