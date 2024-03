Die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac vermittelt an den Finanzmärkten eine angespannte Stimmung: Am Freitag schloss sie mit einem geringen Minus von 0,5 % und einem Kurs von 3,06 €, was einer Wochenveränderung von 0,49 % entspricht. Dennoch ist die Besorgnis groß, da sie gefährlich nah an der kritischen Grenze von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...