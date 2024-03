Alphabet's selbstfahrende Einheit Waymo hat begonnen, ihren Ride-Hailing-Dienst Waymo One in Los Angeles kostenlos anzubieten. Dieser Schritt folgt dem erfolgreichen Waymo One Tour Programm in der Stadt, das Ende 2023 startete. Beachtlich ist die Genehmigung der California Public Utilities Commission, die der Dienst zuvor diesen Monat erhielt. Aktuell ist der Service für ausgewählte Mitglieder verfügbar und deckt rund 63 Quadratmeilen in Los Angeles ab, von Santa Monica bis Downtown, verfügbar 24/7. Alphabet plant, Waymo One in den kommenden Wochen als bezahlten Dienst einzuführen und den Betrieb in Los Angeles schrittweise auszudeihen. Weitere Expansionsbestrebungen beschränken sich nicht nur auf Kalifornien; das Unternehmen strebt danach, seinen Fußabdruck im autonomen Fahrzeugraum von Phoenix, AZ, wo Waymo zuerst seinen [...]

Hier weiterlesen