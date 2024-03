Dieser Meme-Coin könnte 2024 DOGE, PEPE & SHIB schlagen

In den letzten 24 Stunden erlebten wir am digitalen Währungsmarkt zunächst einen Flash-Crash. Die meisten Kryptos haben sich mittlerweile aber wieder gefangen. Bitcoin notiert nahe der 70.000 US-Dollar und Altcoins erholen sich mitunter noch schneller. Derweil gibt es bei Meme-Coins eine noch eher schwache Entwicklung. Gewinnmitnahmen kühlen die zuletzt überhitzten Kurse ab - so fallen Dogecoin und Shiba Inu beide um 3-5 Prozent.

Weiterhin sehen wir ein buntes Treiben auf den DEX - hier werden Meme-Token mit spekulativem Kapital aggressiv gehandelt. Kapital wird neuallokiert, Meme-Coins bieten weiterhin Chancen.

Dabei startete auch ein neuer Meme-Coins namens Dogecoin20 vor zwei Tagen seinen Presale und hat in den ersten beiden Tagen über 500.000 US-Dollar eingesammelt. Das Momentum ist klar bullisch - die erste Vorverkaufsphase dürfte weit vor dem eigentlich anvisierten Team erreicht sein. Doch warum könnte Dogecoin20 in diesem Jahr DOGE, PEPE, SHIB und Co. schlagen?

Mehr über Dogecoin20

Starker Auftakt für DOGE20- 500.000 $ in 48 Stunden

Dogecoin20 tritt in die Krypto-Szene mit einem fulminanten Presale ein, bei dem es schnell mehr als 500.000 US-Dollar an Investitionen angezogen hat. Angesichts der Dynamik steuert der Vorverkauf auf die erste Million US-Dollar zu. Dieser Schwung zeugt von einem beachtlichen Interesse der Investoren an der neuen Kryptowährung, die auf den Spuren ihres berühmten Vorgängers, Dogecoin, wandeln möchte. Dogecoin20 stellt nämlich eine moderne Interpretation des ursprünglichen Meme-Coins dar, mit dem Versprechen auf frische Dynamik in einem Markt. Der Anspruch ist laut Website klar formuliert:

"Bereiten Sie sich auf das ultimative Doge-Upgrade vor! Wir schicken den Liebling von Elon in eine nachhaltigere Zukunft. Setze noch heute DOGE20 ein, um umweltfreundliche Belohnungen zu erhalten."

Technologische Evolution: Dogecoin20 bekommt Staking-Feature

Dogecoin20 unterscheidet sich von seinem Vorläufer durch die Anlehnung an das Ethereum-Netzwerk, welches das Proof-of-Stake-Protokoll nutzt. Diese technologische Grundlage verspricht eine effizientere und nachhaltigere Alternative zum Proof-of-Work-Verfahren, das bei Dogecoin und vielen anderen Kryptowährungen zum Einsatz kommt. Die Implementierung von Proof-of-Stake zielt darauf ab, die Transaktionsgeschwindigkeit und -sicherheit zu verbessern, während gleichzeitig der Energieverbrauch reduziert wird. Ferner wird das Staking eben auch zu einem Anreiz für das passive Verdienen von Rewards - Anleger können einfach ihre Dogecoin20 Token staken und dann attraktive Renditen sichern.

Staking als Anreizsystem

Das zentrale Element von Dogecoin20 ist das Angebot eines Stake-to-Earn-Programms, das bereits während des Presale zugänglich ist. Dieses Modell bietet Anlegern die Möglichkeit, durch das Halten der Währung passive Einkommen zu erzielen, was einen zusätzlichen Anreiz darstellt, frühzeitig in das Projekt zu investieren. Mit einem aktuellen APY von 1050 Prozent positioniert sich Dogecoin20 als eine attraktive Option für Anleger, die nach hohen Renditen suchen. Dieses Modell fördert zudem eine langfristige Beteiligung und Unterstützung der Gemeinschaft, da es Anreize für das Halten der Token über einen längeren Zeitraum bietet.

Pro ETH-Block werden hier also 6751 DOGE20 ausgeschüttet - damit könnte Dogecoin20 selbst in kritischen Marktphasen Volatilität reduzieren und Verkaufsdruck absorbieren. Das Staking geht eben einen Schritt weiter als Dogecoin.

Direkt zu Dogecoin20

Dogecoin20 Prognose: Kann DOGE20 explodieren?

"Im Geiste seiner Doge-Abstammung hat sich Dogecoin20 dazu verpflichtet, eine positive Wirkung zu erzielen. Ausgerichtet auf das Prinzip "Tue jeden Tag nur Gutes", geht der Token über die digitale Welt hinaus und kanalisiert seinen Einfluss, um wohltätige Initiativen, Gemeinschaftsprojekte und edle Zwecke zu unterstützen. Indem er den Zweck in die Struktur seiner Existenz einfließen lässt, nimmt Dogecoin20 seinen Platz als Symbol der Wohltätigkeit in einem Raum ein, der oft von Spekulationen geprägt ist."

Der Anspruch ist groß- doch kann Dogecoin20 wirklich erfolgreich sein?

Die Einführung von Dogecoin20 fällt in eine Zeit, in der der Kryptomarkt durchaus Stärke zeigt, obgleich die letzten beiden Tage von einer Korrektur im Aufwärtstrend geprägt wären. Meme-Coins hypten zuletzt wieder - die aktuelle Marktphase scheint ideal, um ein Projekt wie Dogecoin20 zu lancieren. Die Dynamik, die Dogecoin20 bereits im Vorverkauf zeigt, deutet das Potenzial an, sich neben etablierten Meme-Coins wie Shiba Inu und Dogecoin zu positionieren. Durch die geringere Marktkapitalisierung und den frühen Zeitpunkt im Investitionszyklus scheint dann sogar eine Outperformance der führenden Meme-Coins möglich.

DOGE20 isn't just another Shiba Inu-inspired derivative.



Upholding Dogecoin's ethos to Do Only Good Everyday, it offers passive rewards through on-chain staking.



Embracing a greener, more sustainable future with the most widely loved Memecoin in the world! pic.twitter.com/zqlONodRPB - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 14, 2024

Angesichts der technologischen Fortschritte und des innovativen Stake-to-Earn-Modells könnte Dogecoin20 eine interessante Option im bunten Meme-Coin-Marktsegment sein.

Wer hier nicht nur auf passive Rewards und Wertsteigerungspotenzial setzen möchte, kann sein Risiko mit Buchgewinnen reduzieren. Da bei der aktuellen Dynamik die erste Preiserhöhung durch Ausverkauf von Phase 1 schon in zwei Tagen bevorstehen dürfte, könnte sich hier ein Blick auf Dogecoin20 lohnen.

Zum Dogecoin20 Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.