Solana: Marktkapitalisierung erreicht neues Allzeithoch - Jetzt noch kaufen?

Der Kryptomarkt boomt wieder. Bitcoin hat als digitale Leitwährung längst ein neues Allzeithoch erreicht und langsam verschiebt sich das Kapital in Richtung Altcoins, sodass auch viele andere Kryptowährungen neue Höchststände erreichen. In Bezug auf die Marktkapitalisierung hat nun auch Solana den höchsten Stand seit seinem Bestehen erreicht. Zwar war der SOL-Kurs 2021 schon höher, damals hat es aber auch noch deutlich weniger Coins gegeben, sodass die Bewertung insgesamt heute schon höher ist als damals. Lohnt es sich jetzt überhaupt noch, Solana zu kaufen?

Bullishe Prognosen

Wer denkt, dass SOL überhitzt sein könnte, da die Highspeed Blockchain nun in Bezug auf die Marktkapitalisierung schon ein neues Allzeithoch erreicht hat, könnte schon bald eines Besseren belehrt werden. Solana wird immer wieder gern mit Ethereum verglichen, da die Technologie hinter den beiden Blockchains zwar unterschiedlich ist, der Zweck, den sie erfüllen, ist aber ähnlich. Dabei ist Solana die jüngere Blockchain, während Ethereum schon bald 10 Jahre alt wird und entsprechend auch in manchen Punkten hinterher hinkt. Das führt dazu, dass viele Analysten davon ausgehen, dass Solana in diesem Bullrun mindestens die Bewertung erreichen kann, die Ethereum 2021 erreicht hat. Das würde einem Kursziel von mehr als 1.200 Dollar entsprechen.

Ein Kursziel von 1.200 Dollar wird auch von vielen Analysten genannt und scheint durchaus realistisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Ethereum schon 2021 eine Bewertung von mehr als einer halben Billion Dollar erreichen konnte, obwohl die Transaktionsgebühren damals wie heute im Bullrun weit mehr als 100 Dollar betragen konnten. Solana kommt dagegen mit einem Bruchteil eines Cents aus und verarbeitet Transaktionen auch deutlich schneller.

Solana-Ökosystem explodiert

Seit die Gebühren bei Ethereum durch die hohe Netzwerkauslastung wieder explodieren, boomt das Solana-Ökosystem umso mehr. Durch den Megaerfolg von BONK und Dogwifhat, die beide Multi Milliarden Dollar Bewertungen erreicht haben, sind schon immer mehr Trader zu Solana abgewandert und durch die deutlich niedrigeren Transaktionskosten dürften diese wohl auch länger bleiben und nur mehr auf Ethereum wechseln, wenn es unbedingt nötig ist. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. Die Anzahl der täglich aktiven Wallets im Solana-Ökosystem nimmt immer weiter zu.

(Täglich aktive Wallets auf Solana - Quelle: The Block)

Auch die Projekte, die auf Solana gelauncht werden, werden immer erfolgreicher. Neben Dogwifhat (WIF) und BONK hat heute mit Book of Meme (BOME) der nächste Meme Coin die Milliarden Dollar Marke geknackt und das so schnell wie noch nie ein Coin zuvor. Gerade einmal 2 Tage hat BOME gebraucht, um eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar zu erreichen.

(BOME Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Der Erfolg von WIF, BONK und BOME macht schnell deutlich, welches Potenzial im Solana-Ökosystem schlummert und dass der Krypto-Bullrun erst noch am Anfang steht. Egal ob Solana oder Ethereum, Meme Coins sind ein wichtiger Bestandteil jeder Blockchain und bringen Milliarden von Dollar an Handelsvolumen und gebundenem Kapital in ein Ökosystem. Wer die Gelegenheit bei BOME verpasst hat und mit der aktuellen Bewertung von mehr als 1,3 Milliarden Dollar nicht mehr einsteigen möchte, findet auch zahlreiche Alternativen am Markt, wobei es derzeit so aussieht, als würde mit DOGE20 schon der nächste Meme Coin auf den Markt kommen, der eine ähnliche Kursexplosion hinlegen könnte.

Kann DOGE20 ähnliche stark wie BOME performen?

BOME bricht gerade alle Rekorde und hat für das Erreichen der Milliarden Dollar Marke gerade einmal zwei Tage gebraucht. Das deutet darauf hin, dass der Coin von hier aus auch noch deutlich höher steigen kann, aber ob sich nochmal mehr als 1.000 % Rendite auszeichnen, ist dann doch fraglich. Auf über 10 Milliarden Dollar steigen nur die wenigsten Meme Coins. $DOGE20 ist dagegen erst seit zwei Tagen im Presale erhältlich und die Tatsache, dass in dieser kurzen Zeit bereits Token im Wert von mehr als 600.000 Dollar verkauft wurden, deutet darauf hin, dass hier eine Kursexplosion um weit mehr als 1.000 % nach dem Launch durchaus möglich ist.

(DOGE20 ICO - Quelle: Doge20-Website)

Während des ICOs (Initial Coin Offerings) kann man oft schon ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Coin nach dem Launch stark performen kann oder nicht. Mit mehr als 600.000 Dollar in weniger als 48 Stunden hat $DOGE20 durchaus das Potenzial, eine Bewertung von hunderten Millionen Dollar zu erreichen. Da der Vorverkauf auf weniger als 10 Millionen Dollar begrenzt ist, bleibt Interessenten nicht lange Zeit, um in der frühestmöglichen Phase zu investieren.

$DOGE20 ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die überdurchschnittlich hohe Renditen einbringt und während des Vorverkaufs wird der Preis bereits mehrfach angehoben, was frühen Käufern einen Buchgewinn bis zum Launch einbringt. Analysten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte und der Meme Coin, der an DOGE angelehnt ist, vielleicht sogar als nächstes die Milliarden Dollar Marke knacken könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.