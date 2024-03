Nicht Solana oder Toncoin: Diese Coins kaufen Investoren!

Die beiden Kryptowährungen Solana und Toncoin haben in der vergangenen Woche beide Kursanstiege von mehr als 22 % verzeichnet, sind mittlerweile jedoch etwas überhitzt. Nun haben Investoren ein paar andere Kryptowährungen ins Visier genommen, die sich noch am Anfang befinden und ein größeres Steigerungspotenzial bieten. Um welche es sich bei ihnen genau handelt, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Peen

Während andere Memecoins meist nur temporäre Trends aufgreifen und tokenisieren, hat das aufmerksame Team von Peen das älteste Meme in der Menschheitsgeschichte ausgewählt, um somit ein überdurchschnittliches Potenzial zu bieten. Dabei stellt Peen wie Gold für Fiatwährungen die Urform der Memes dar. Passend dazu ist er auch die Quelle der goldenen und der lebensspendenden Säfte. Dabei sollen bis zu 40 % des Webtraffics auf ihn zurückzuführen sein.

Nicht ohne Grund wurde und wird er von unterschiedlichsten Kulturen und Menschen auf der ganzen Welt verehrt sowie außerordentlich geschätzt. Denn niemand würde ohne Peen auf dieser Erde existieren und deshalb wird er auch heute noch in vielen Regionen als heiliges Symbol für Fruchtbarkeit und Potenz gewählt. Dies ist wiederum eine äußert passend Symbolik für Memecoins. Ebenso wurde für Peen das erste Gewerbe der Welt gegründet, was einen möglichen Ausblick auf Utility in einem unterrepräsentierten Sektor geben könnte.

Dogecoin20

Der neue Dogecoin20 ist angetreten, um eine bessere Alternative zu dem nutzlosen und überholten DOGE zu bieten. Denn dieser verwendet noch immer das energieintensive Proof-of-Work-Verfahren, was nun jedoch durch ein energieeffizientes Proof-of-Stake ersetzt werden sollen. Auf diese Weise können Umwelt und Klima besser geschützt werden, was der wachsenden Anzahl von ESG-Investoren eine wesentlich attraktivere Alternative bietet.

Damit ist aber noch nicht Schluss, denn der neue Dogecoin20 übertrifft Dogecoin in noch weiteren Aspekten. Eine besondere technologische Raffinesse stellt das Staking-Verfahren dar, welches den Tokeninhabern anstelle der Miner regelmäßig Belohnungen zahlt. Allerdings werden somit nicht nur attraktive Anreize wie eine Rendite von 727 % und leichtere Kursexplosionen ermöglicht. Ebenso ist Dogecoin20 im Vergleich zum inflationären DOGE streng limitiert, um eine Verwässerung des Wertes zu vermeiden.

Sponge

Ein weiterer Memecoin ist Sponge, der seit dem beeindruckenden Start seines GameFi-Tokens am 6. Februar schon um über 671 % zulegen konnte. Zurückzuführen war dies auf einige Faktoren, wie beispielsweise die Optimierung für den Gaming-Bereich. Denn mithilfe seines skalierbaren Blockchain-Designs können die Nutzungskosten reduziert sowie die Geschwindigkeit bedeutend erhöht werden. Auf diese Weise wird wiederum wirkliches und vollständig Gaming auf einer Blockchain möglich, was bisher keine Selbstverständlichkeit ist.

Das innovative Play-to-Earn-Projekt Sponge konnte auch Justin Sun als einen der Wale gewinnen, welches der Mitbegründer der großen Blockchain Tron ist. Somit könnte das Ökosystem nicht nur durch das Kapital, sondern auch die Expertise und die Kontakte florieren. Mithilfe der hohen Anreize für Staker in Form einer Rendite von 429 % pro Jahr konnte Sponge ganz nach seiner Mission die Liquidität wie ein Schwamm aufsaugen und die Entwicklung seines ersten Rennspiels vorantreiben.

5thScape

Die VR- und AR-Technologie stellt derzeit den vielversprechendsten Unterhaltungsbereich dar. Allerdings gibt es bisher noch einige Probleme, welche das neue Web3-Ökosystem von 5thScape lösen will. Dafür hat es unterschiedliche Software und innovative Hardware entwickelt, welche den Unterhaltungsreichtum in eine atemberaubende Zukunft überführen soll. Dabei wurde aus den Fehlern der anderen gelernt und bereits Prototypen der verschiedenen Angebote entwickelt und Verhandlungen mit OEM-Herstellern geführt.

Am Anfang spezialisiert sich 5thScape auf den GameFi-Bereich und hat in diesem bereits erste Einblicke in sein MMA-Kampfspiel gegeben. Somit kann zügig zu der spekulativen auch die natürliche Nachfrage hinzukommen, was unter Krypto-Presales keine Selbstverständlichkeit ist, und die Seriosität unterstreicht. Überdies betont das Team das enorme Potenzial für andere Branchen wie beispielsweise das Gesundheitswesen, Unternehmensanwendungen, Bildung und mehr.

eTukTuk

Das innovative Projekt eTukTuk verbindet das Beste aus der Welt der Elektromobilität und der Blockchain. Dafür wurden die Technologie der elektrischen Tuk Tuks und der Ladestationen während der vergangenen 5 Jahre kontinuierlich optimiert und patentiert, um nun mit dem Vorverkauf die Skalierung des Projekts zu finanzieren. Schon nach kurzer Zeit konnte es eine enorme Reichweite aufbauen und es wurden bereits mehr als 2,2 Mio. USD von überzeugten Investoren eingeworben.

Denn dank der besonders raffinierten Konzeption können die Entwicklungskosten um beeindruckende 78 % reduziert sowie durch die regionale Produktion die Belastungen von Umwelt und Klima verringert werden. Ebenso zeichnet sich eTukTuk dank KIs durch besonders effektiv Positionierungen seiner mit nachhaltigen Energien betriebenen Ladestationen aus. Aber auch die bedeutenden Partnerschaften mit etwa der Regierung von Sri Lanka wirken sich besonders hilfreich auf die Massenadaption aus.

Smog

Der Memecoin Smog bietet seinen Anhänger eine einmalige Chance, um von der mysteriösen Drachenhöhle mit ihren reichhaltigen Schätzen zu profitieren. Dafür müssen sich die interessierten Anwärter jedoch erst einmal über Aufnahmerituale bewähren. Diese abwechslungsreichen und gamifizierten Aufgaben sorgen jedoch nicht nur für attraktive Belohnungen, sondern auf für höhere Rankings auf den wichtigsten Krypto-Websites und mehr.

Auf diese Weise konnte der Memecoin eine enorme Viralität aufbauen. Mit dieser hat er schon nach rund 6 Wochen mit über 101.000 Tokeninhabern führende Memecoins wie Myro überholt. Möglich wurde dies durch mehr als 2 Mio. absolvierte Quest, wobei durch die steigenden Preise der Belohnungen ein positiver Rückkopplungseffekt ausgelöst wurde. Noch ist Smog mit einer Marktkapitalisierung von 136,31 Mio. USD günstig bewertet und bietet ein hohes Steigerungspotenzial für frühe Investoren.

Green Bitcoin

Bitcoin hat trotz seiner starken Verbreitung noch einige Schwachstellen, welche nun mithilfe des neuen Green Bitcoin behoben werden sollen. Einige befürchten sogar, dass BTC aufgrund des hohen Energieverbrauchs des Proof-of-Works sogar eines Tages von umweltbewussten Politikern verboten werden könnte. Erst kürzlich sollten für Krypto-Miner neue Datenerhebungen der Umweltauswirkungen eingeführt werden. Eine sicherere Alternative soll nun der nachhaltige Green Bitcoin bieten, welcher den Energieverbrauch um den Faktor 34.500 reduziert.

Überdies bietet der $GBTC weitere Anreize für langfristige Investoren, was sich wiederum stabilisierend bis treibend auf den Kurs auswirkt. Denn noch erhalten diese eine hohe Staking-Rendite von 103 %, sodass schon 64 % der Coins im Pool gesperrt wurden. Hinzu kommen bis zu 15 % durch längere Anlagezeiträume und bis zu 100 % Bonus bei korrekten Preisprognosen. Somit können Tokeninhaber nicht nur wie bei Bitcoin von Kurssteigerungen, sondern ebenso von einem passiven Einkommen profitieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.