© Foto: Christian Charisius/dpa



Straßen, Brücken, Kraftwerke und andere Riesenprojekte: Aktien aus der Baubranche verdienen an globalen Konjunkturprogrammen kräftig mit. Die Kollegen vom Smartbroker stellen drei Aktien aus dem Sektor vor.Es gibt gute und weniger gute Zeiten, in denen die Auftragsbücher der Unternehmen auch mal nicht so prall gefüllt sind - so auch in der Baubranche. Gestiegene Zinsen mögen zwar den weltweiten Wohnungsbau ausbremsen, trotzdem haben viele Länder milliardenschwere Bau- und Infrastruktur-Projekte auf der Agenda. So war Heidelberg Materials zum Beispiel 2023 eine der besten Aktien im DAX und auch dieses Jahr ist das Papier unter den Top 10 Konzernen im Leitindex. Zudem hat sich während der …