Small- & MicroCap Investment: Teillegalisierung: Zeit für Cannabis-Aktien? SynBiotic, TerrAscend und Jazz Pharmaceuticals

Frankfurt (pta/17.03.2024/10:00) - Am 23. Februar 2024 gab der Bundestag grünes Licht: die Cannabis-Legalisierung kann kommen. Zumindest zum Teil. Ab 1. April 2024 dürfen Volljährige in Deutschland unter Auflagen Marihuana und Haschisch konsumieren. Damit wird eines der größten gesellschaftspolitischen Vorhaben der Ampelregierung zur Realität. Die wichtigsten Eckdaten zu dem "historischen Wendepunkt", wie FDP-Fachpolitikerin Kristine Lütke die Legalisierung nannte:

-Legalisierung für Personen ab 18 Jahren. -Eigenkonsum von bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit. -Eigenkonsum von bis zu 50 Gramm Cannabis im eigenen Haushalt. -Eigenanbau von bis zu drei Cannabispflanzen pro Person.

Für zahlreiche Cannabisunternehmen stellt die Teillegalisierung eine gute Nachricht dar. Das rückt auch die Firmen ins Rampenlicht, die an der Börse sind. Eine Besonderheit des Marktes ist, dass auch die Branchengrößen vergleichsweise kleine Gesellschaften darstellen. Für Aktionäre bietet sich dadurch ein vielfältiges Bild, welches viele Möglichkeiten bietet.

SynBiotic (ISIN: DE000A3E5A59) - Cannabis-Aktie aus München

Die SynBiotic SE mit Sitz in München hat sich als Lebensmittel- und Tabakproduzent einen Namen gemacht. Seit 2018 treibt die Gesellschaft die Entwicklung in der Cannabisbranche voran. Sie deckt die komplette Wertschöpfungskette von der Forschung, über die Entwicklung bis hin zum Anbau ab. SynBiotic hat mehrere Cannabisunternehmen unter einem Dach vereint - und hat den Plan, weiter zu expandieren. "Unser klares Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette - vom Saatgut bis zum Regal - abzudecken", war in einer Mitteilung des Unternehmens zu lesen. Für die 2017 gegründete Firma kann die Entscheidung des Bundestags ein wichtiges Signal sein.

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) - Cannabis-Aktie aus Kanada

Die Führungsebene eines kanadischen Cannabisunternehmens hat sich Anfang 2024 den deutschen Markt schon einmal aus der Nähe angesehen. Jason Wild, Executive Chairman von TerrAscend, Keith Stauffer, Chief Financial Officer und Ziad Ghanem, Chief Executive Officer des Unternehmens waren im Januar 2024 anlässlich des "FONDS professionell KONGRESS" in Mannheim zu Gast. TerrAscend wuchs im Jahr 2023 fast doppelt so stark wie der Gesamtmarkt. Wild sieht auch im Jahr 2024 viel Potenzial für weiteres Wachstum. Er begründet das damit, dass der nordamerikanische Cannabismarkt voller Möglichkeiten steckt. Derzeit ist TerrAscend in fünf US-Bundesstaaten präsent: Kalifornien, Michigan, Maryland, Pennsylvania und New Jersey. Das 2017 gegründete Unternehmen, dessen Aktie auch in Deutschland gehandelt wird, hat seine Marktstellung in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Das Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette ab. TerrAscend besitzt Anbauflächen, Produktionsanlagen und auch Ausgabestätte. Sowohl für den legalen privaten Konsum von Erwachsenen als auch für medizinische Anwendungen.

Jazz Pharmaceuticals (ISIN: IE00B4Q5ZN47) - Cannabis-Aktie aus Irland

Jazz Pharmaceuticals gilt als deutlich mehr als ein reiner Cannabisverkäufer und -produzent. Eine wichtige Säule des irischen Unternehmens sind Medikamente auf Cannabisbasis. Diese werden vor allem gebraucht, um die Folgen von Multipler Sklerose und Epilepsie zu lindern. An der Börse fiel Jazz Pharmaceuticals zuletzt damit auf, dass die Aktie weniger volatil war als die vieler anderer Cannabisunternehmen. Einige Analysten sehen einiges Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt Mitte März 2024 knapp 60% über dem Aktienkurs. Das geht aus Analysen von MarketScreener hervor. Demnach gaben zuletzt unter anderem die Analysten von Barclays und RBC Kaufempfehlungen ab.

Erster Cannabis-Fonds Europas: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (ISIN: LI0514446843)

Der erste europäische Cannabis-Aktienfonds bringt einige Unternehmen der Branche zusammen. Top-Holdings sind Trulieve Cannabis (ISIN: CA89788C1041), Curaleaf Holdings (ISIN: CA23126M1023), Ayr Wellness (ISIN: CA05475P1099) und Green Thumb Industries (ISIN: CA39342L1085). Auch TerrAscend ist Teil des Fonds.

Deutschland zieht nach

In den letzten Jahren wurde Cannabis in immer mehr Ländern legalisiert. Nun folgt auch Deutschland. Das macht Cannabis-Aktien für deutsche Investoren zu einer interessanten Option.

----------

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 https://terrascend.com/ Land: Kanada

Quellen: https://www.tagesschau.de/inland/bundestag-cannabis-teillegalisierung-100.html https://www.synbiotic.com/ https://www.presseportal.de/pm/132845/5696390 https://www.marketscreener.com/quote/stock/JAZZ-PHARMACEUTICALS-PLC-9829261/news/ Barclays-Adjusts-Jazz-Pharmaceuticals-Price-Target-to-235-From-240-Keeps-Overweight-Rating-45833443/ https://cansoul.de/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit TerrAscend existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von TerrAscend. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von TerrAscend können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von TerrAscend können auf der Seite: https://terrascend.com/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung TerrAscend vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +496915325857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

