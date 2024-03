Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Die beispiellose Volatilität an den Aktienmärkten ist auch vielen Investmentprofis ein Rätsel. Kapitalmarktstratege Stefan Schrader, spricht im wO-Interview über die Unberechenbarkeit der Märkte. Die Ursachen sieht er in der Verkürzung der Anlagehorizonte und einer zunehmenden "Gamifizierung" des Aktienhandels. Schrader hebt hervor, dass trotz der hohen Unsicherheit, besonders unterbewertete Sektoren wie Energie und Rohstoffe, attraktive Chancen bieten. Diese Bereiche seien durch den aktuellen Zeitgeist und ESG-Trends in Ungnade gefallen, böten jedoch solide Gewinne und seien robust bewertet. Er rät Anlegern zur Vorsicht und empfiehlt, sich über den eigenen Anlegertypus klar zu werden. Für kurzfristig orientierte Anleger könnten Geldmarktfonds eine sichere Alternative darstellen, während langfristig orientierte Investoren in den derzeit unterbewerteten Sektoren gute Möglichkeiten finden. In einer Zeit, in der extreme Gewinne und Verluste an der Tagesordnung sind, ist eine strategische und bewusste Anlageentscheidung wichtiger denn je, mahnt der Portfoliomanager.