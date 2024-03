© Foto: adobe.stock.com



Die Chancen auf eine Fortsetzung der beeindruckenden Preisrallye sind unverändert gegeben, obgleich man feststellen musste, dass die Goldhausse zuletzt etwas an Schwung verloren hat. Was bringt die neue Handelswoche?Bleiben die 2.200 US-Dollar doch unerreichbar? Gold setzte vor allem zu Beginn der abgelaufenen Handelswoche die 2.200 US-Dollar unter Druck. Das Edelmetall verpasste es jedoch in dieser Phase, den entscheidenden Vorstoß zu lancieren. Die vorherige Hatz nach immer neuen Rekordhöhen forderte offenkundig ihren Tribut. Und dann kam der Dienstag (12. März) und mit ihm begannen die Störfeuer. Die US-Verbraucherpreise für Februar enttäuschten vor allem in der Kernrate. Gold reagierte …