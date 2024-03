© Foto: picture alliance / Zoonar | Elnur Amikishiyev



Dividenden ermöglichen regelmäßige Einnahmen. Dafür eignen sich besonders Dividenden-Aristokraten und Qualitäts-Aktienfonds. Dividenden-Aktien und -Aktienfonds bieten eine Möglichkeit, über Investitionen an der Börse regelmäßige Ausschüttungen zu beziehen. Doch zwischen den Dividenden-Aktien bestehen große Qualitätsunterschiede. Dies wird bei einer genauen Analyse der Geschäftsentwicklungen und Bilanzen einzelner Unternehmen deutlich. So sind verschiedene Firmen mit hoher Dividenden-Ausschüttung zum Teil überschuldet oder sehr krisenanfällig. Dividenden-Aristokraten hingegen müssen in einem Zeitraum von mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren ihre Ausschüttung erhöht haben. Dies ist …