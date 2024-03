Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva wird in wenigen Tagen mit seinem Quartalsergebnis (4. Quartal 2023) an die Öffentlichkeit treten. Lt. Marketscreener ist noch immer geplant, am 20.3. die Zahlen zu präsentieren. Dann wird sich zeigen, wie weit die Analysten ggf. daneben liegen - die gehen derzeit noch davon aus, dass der Kurs auf 9,27 Euro steigen könne. So jedenfalls die auch präsentierte Durchschnittsschätzung für [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...