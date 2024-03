Dogwifhat-Totalverlust wegen des Frauchens des Hundes mit Hut?

Einer der beliebtesten Memecoins der vergangenen Zeit war Dogwifhat, welches ein Shiba-Inu-Welpe mit einer gestrickten pinkfarbenen Mütze ist. Nun kam jedoch heraus, dass das Originalbild nicht von dem Team von Dogwifhat stammt. Denn die Hundebesitzerin hat sich zu Wort gemeldet und weitere Schritte eingeleitet, um von dem Erfolg seines Shiba Inus zu profitieren. Ob dies jetzt das Ende für Dogwifhat ist, welcher Coin stattdessen stark profitieren könnte und was sie sonst noch über die neusten Entwicklungen wissen müssen, erfahren Sie nun in diesem Beitrag!

Urheber des Bildes mit dem Hund mit Hut meldet sich zu Wort

Die Besitzerin des südkoreanischen Shiba-Inu-Welpen mit dem Namen Achi hat sich inzwischen gemeldet. Dabei hat sie für ihr Hundebild eine NFT-Auktion gestartet. Seine berühmte pinkfarbene Wollmütze stammt auch von seinem Frauchen, welche sie selbst für ihren Hund gestrickt hat.

Das berühmte Bild von dem Hund mit Hut findet sich auch auf dem Instagram-Profil des Frauchens und wurde im Dezember des Jahres 2018 hinzugefügt. Ebenso gibt es weitere Tierfotos mit gestrickter Kleidung. Laut den Aussagen von den Partnern von dem Achi NFT soll es sich dabei um das tatsächliche Frauchen handeln, was auch verifiziert wurde.

Entwickelt wurde der NFT in Zusammenarbeit mit Feltsy DAO, welches eine Onlinegemeinschaft ist, die schon zuvor nicht fungible Token fraktionalisiert und zum Handel bereitgestellt hat. Herausgegeben wurde der Achi NFT auf der Blockchain von Ethereum. Sein Preis ist in der Auktion bereits von 5 ETH auf 50 ETH angestiegen, was umgerechnet 181.248 USD entspricht.

Jetzt in optimierten Dogecoin20 investieren!

Die für den NFT-Mint zuständige Person sagte zudem, dass sie bereit wären, den NFT für den Gewinner der Auktion auch noch einmal auf der Blockchain von Solana launchen würde, wenn Interesse von der Community besteht.

Droht wegen des NFTs eine Spaltung der Dogwifhat-Community?

Aufgrund des neuen NFTs haben sich einige Community-Mitglieder Sorgen über die Zukunft von Dogwifhat gemacht. Sie haben das Frauchen des Hundes sogar versucht dazu zu bewegen, dass diese ihnen keinerlei Probleme verursacht und sich mit ihnen zusammen freut.

Andere hatten beklagt, dass sich die Eltern von dem Shiba Inu Achi nicht zuvor bei der Community gemeldet haben, um den NFT mit ihnen zusammen zu koordinieren. Jedoch hatten die bisher anscheinend auch keine Bemühungen unternommen, um mit den Hundebesitzern in Kontakt zu treten.

Tatsächlich hat die Hundebesitzerin auch einen eigenen Memecoin mit ihrem Hund Achi gestartet. Der Coin wurde erstmalig am 16. Februar auf einer Kryptobörse gelistet und ist mittlerweile bereits um 18.613 % gestiegen. Im Unterschied dazu hat Dogwifhat hingegen ein Plus von 293.357.592 % verzeichnet.

Jetzt in nachhaltigen Dogecoin20 investieren!

Der Coin von dem Hundehalter von Achi kommt bisher erst auf eine Marktkapitalisierung von 843.670 USD und 1.670 Tokeninhaber. Dies ist verglichen mit Dogwifhat noch recht bescheiden, denn dieser erzielt eine Bewertung von 3,06 Mrd. USD und 88.700 Tokeninhaber.

Möglicherweise könnten nun mehr Anleger in den neuen Coin Achi anstelle von Dogwifhat investieren, da er das Original ist. Zudem könnte es auch künftig Rechtsstreitigkeiten geben, da einfach das Bild von dem Shiba Inu verwendet wurde.

In diesem Falle könnte der Achi-Coin langfristig sogar besser abschneiden. Zudem bietet er mit seiner verhältnismäßig niedrigen Bewertung auch das höher Steigerungspotenzial. Würde er nur die Bewertung von Dogwifhat erreichen, so entspräche dies einem Kurs von 3,41 USD und einem Anstieg von 405.563 %.

Anleger sind begeistert von umweltfreundlichen Dogecoin

Ein weiterer stark beliebter Hunde-Memecoin ist derzeit die Optimierung von DOGE. Denn der überholte Memetoken hat zwar eine beeindruckende Marktkapitalisierung von bis zu 89,08 Mrd. USD erzielt, ist mittlerweile jedoch in Bezug auf den Nutzen, die Technologie, die Nachhaltigkeit und die Tokenomics überholt. Denn es gibt wesentlich vielversprechendere Memecoins der nächsten Generation.

Der neue Dogecoin20 nutzt im Unterschied zu dem energieintensiven Proof-of-Work-Verfahren einen energieeffizienten Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Dieser kann einen Großteil der Stromkosten einsparen, was wiederum Umwelt und Klima schützt. Somit stellt er einen Memecoin für anspruchsvolle ESG-Investoren dar, die nicht nur Tiere lieben, sondern auch verantwortliches Investieren.

Jetzt Dogecoin20 entdecken!

Aus diesem Grunde können auch die Belohnungen für die Krypto-Miner eingespart und stattdessen den Tokeninhabern vergütet werden. Diese erhalten aktuell noch eine jährliche prozentuale Rendite von 467 %, wobei der Betrag mit Zunahme der Anleger sinkt. Durch diese Anreize wird leichter langfristiges Kapital gefunden und gebunden, was sich wiederum positiv auf den Kurs auswirkt.

Im Gegensatz zum inflationären Dogecoin, von dem immer mehr Coins herausgegeben und dessen Wert somit verwässert wird, ist Dogecoin20 streng limitiert. Daher ist der Memecoin auch eher mit Gold und Bitcoin zu vergleichen, die beide nur begrenzt auf der Erde verfügbar sind.

Aktuell befindet sich Dogecoin20 im Vorverkauf. Währenddessen können die Coins noch mit einem Rabatt gekauft werden. Denn die Preise werden kontinuierlich erhöht, sodass sich die ersten Anleger die höchsten Buchgewinne von bis zu 47,14 % sichern können.

Sollte Dogecoin20 dieselbe Marktkapitalisierung von Dogecoin auf seinem Hoch erreichen, was angesichts der vielen Vorteile gut möglich erscheint, entspräche dies einer Rendite von 4.027.025 %.

Jetzt in Dogecoin20 investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.