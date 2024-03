SCHIPHOL-RIJK (dpa-AFX) - Korean Air Lines Co. plans to buy around 20 A350 widebody jets from Airbus, Bloomberg reported citing people familiar with the matter.



According to the report, the agreement could be announced as soon as this week, though the deal isn't final and could still fall apart depending on the outcome of a March 21 board meeting.



