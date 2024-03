MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu deutschen Gesundheitswesen:

"Die deutsche Kliniklandschaft muss neu geordnet werden. Grund- und Notversorgung in der Fläche - schwere, komplexe Operationen in Spezialkliniken der Zentren. Bei allem Streit um wichtige Aspekte wie Erreichbarkeit und Finanzierung - Lauterbachs Reform geht in die richtige Richtung. Ohne Konzentration und Arbeitsteilung wäre die Versorgung künftig vielerorts gefährdet, weil es nicht mehr möglich ist, überall genügend Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern zu gewinnen. Dieser Notstand ließe sich auch nicht mit besserer Bezahlung heilen. Denn fähige Leute werden in fast allen Branchen in Deutschland gesucht. Die Decke, an der alle zerren, ist - demografisch bedingt - zu kurz. Hinzu kommt, und das zeigen viele Studien, dass die Qualität von Behandlung und Nachsorge bei komplexen Eingriffen vor allem dort hoch ist, wo es hohe Fallzahlen gibt, wo also Ärzte und Pfleger viele praktische Erfahrungen sammeln können."/DP/he