Der DAX ging am Freitag am großen Verfallstermin kaum verändert bei 17.936,65 Punkten aus dem Handel. Zum Wochenstart dürfte es insbesondere nach positiven Vorgaben aus Asien wieder aufwärts gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher bei 17.997 Zählern. Damit rückt das Rekordhoch, das am vergangenen Donnerstag bei 18.039 Zählern markiert wurde, wieder ins Visier.Im Fokus stehen in dieser Woche einige Notenbankentscheidungen mit Zinsentscheiden in den USA, Großbritannien, ...

