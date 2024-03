HANNOVER/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück wirbt einen weiteren Manager der größeren Rivalin Swiss Re ab. Thorsten Steinmann (51) trete zum 1. September in den Hannover-Rück-Vorstand ein und übernehme zum 1. Januar 2025 die Leitung des Deutschlandgeschäfts vom langjährigen Vorstandsmitglied Michael Pickel, teilte der Dax-Konzern am Montag in Hannover mit. Pickel (63) gehe Ende 2024 nach 25 Jahren bei der Hannover Rück in den Ruhestand.

Sein Nachfolger Steinmann bringt den Angaben zufolge mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit. Bei der Swiss Re hatte er erst im vergangenen Jahr die Leitung der Deutschland-Niederlassung übernommen. Im Vorstand der Hannover Rück trifft er auf einen alten Bekannten: Deren Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz war 2019 ebenfalls von der Swiss Re zur Hannover Rück gewechselt./stw/stk