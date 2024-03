E.on hat starke Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt und die Anleger mit dem Ausblick auf das laufende Jahr begeistert. Die Aktie legte daraufhin zu und die Kursziele schossen in die Höhe. Am Montag legt Morgan Stanley nach, was die Aktie weiter in die Höhe treibt. Morgan Stanley stufte die Aktie von "Underweight" auf "Equal-weight" hoch und korrigierte das Kursziel von 13 Euro auf 15 Euro nach oben. ...

