Am Mittwoch läutet Amazon den "Big Spring Sale" ein, an dem Amazon-Kunden in Nordamerika sechs Tage auf Schnäppchenjagd gehen können. Amazon starte seine Frühjahrsaktion, da die Kunden angesichts der hohen Inflation nach wie vor nach Rabatten lechzen. Das Event könnte die E-Commerce-Einnahmen befeuern.Anders als etwa beim Prime Day richtet sich der "Big Spring Sale" nicht nur an Prime-Abonnenten. Im Angebot sind etwa "Frühlingsmode, Fitnessprodukte, Outdoor-Möbel, Geräte der Marke Amazon und andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...