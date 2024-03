Heute gab Bona®bekannt, dass vier seiner Produkte nun durch das Safer Choice Programm der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) zertifiziert sind und das Safer Choice Label erhalten haben. Die neue Zertifizierung gilt für das Bona Pet System einschließlich Bona Pet System Hard-Surface Floor Deep Cleaner und Bona Pet System Wood Floor Deep Cleaner sowie für die OxyPower-Bodenreiniger von Bona -- Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner und Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner. Safer Choice ist ein freiwilliges EPA-Programm, das Reinigungs- und andere Produkte mit Inhaltsstoffen zertifiziert, die sicherer für Menschen, Haustiere und den Planeten sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318753000/de/

Bona Pet System and Bona OxyPower Products Receive Environmental Protection Agency Safer Choice Certification (Graphic: Business Wire)

"Auf unserem Weg, innovative Reinigungslösungen zu entwickeln, die die Schönheit von Böden zur Geltung bringen, liegt unser Hauptaugenmerk darauf, die neuesten Technologien und Forschungsergebnisse im Bereich der Inhaltsstoffe zu nutzen", sagte Marie Shore, Director Product Management EMEA APAC, Bona. "Eine Anerkennung wie diese durch das EPA Safer Choice Programm ist ein wichtiger Meilenstein in der Bestätigung unserer Arbeit für eine nachhaltigere Zukunft."

Das Safer Choice-Siegel ist ein zuverlässiger Weg, um Produkte zu finden, die mit sichereren Inhaltsstoffen hergestellt wurden, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Jeder Inhaltsstoff in Produkten, die das Safer Choice-Siegel tragen, wird von EPA-Wissenschaftlern überprüft, um sicherzustellen, dass zertifizierte Produkte nur die sichersten Inhaltsstoffe für Mensch und Umwelt enthalten. Safer Choice-zertifizierte Produkte werden mit Inhaltsstoffen hergestellt, die keine ernsthaften Gesundheitsprobleme, wie z. B. Krebs, verursachen und nicht schädlich für Fische oder Wasserwege sind. Safer Choice schränkt auch flüchtige organische Verbindungen ein, um die Luftverschmutzung in Innenräumen und die damit verbundenen Atembeschwerden zu minimieren. Für Produkte mit dem Siegel werden außerdem nachhaltigere Verpackungen verwendet, die keine giftigen Chemikalien wie Schwermetalle enthalten.

Der Bona OxyPower Tiefenreiniger für Holzböden und der Bona OxyPower Tiefenreiniger für Hartböden werden mit Wasserstoffperoxid betrieben und wurden speziell für die Entfernung von starkem Schmutz entwickelt, um Holz- und Hartböden gründlich zu reinigen. Die gebrauchsfertige, sauerstoffhaltige Formel auf Wasserbasis setzt Tausende von Mikrobläschen frei, die starke Verschmutzungen lösen, festsitzende Verunreinigungen entfernen und Flecken durch eine Sprudelwirkung anheben, um eine Tiefenreinigung der Böden zu ermöglichen.

Der Bona Pet System Hard Surface Floor Deep Cleaner und der Bona Pet System Wood Floor Deep Cleaner wurden speziell für die Reinigung von Verschmutzungen durch Haustiere entwickelt und bieten eine gründliche Reinigung, indem sie mit der Reinigungskraft von Wasserstoffperoxid in hartnäckige Flecken, eingedrungenen Schmutz und Verunreinigungen durch Unfälle eindringen. Die Odour Guard Technology eliminiert und neutralisiert Urin und andere organische Gerüche bei Kontakt.

Weitere Informationen über Bona Pet System und OxyPower-Reiniger finden Sie unter www.bona.com. Diese GREENGUARD-zertifizierten Produkte sind in den Regionen EMEA und APAC erhältlich.

"Diese vier Reinigungsprodukte wurden entwickelt, um den hohen Ansprüchen von Verbrauchern und Zertifizierungsorganisationen wie dem EPA Safer Choice Programm gerecht zu werden", so Shore weiter. "Mit 11 Safer Choice-zertifizierten Produkten in Nordamerika machte es Sinn, diese Zertifizierung auch für unsere Produkte in Europa anzustreben. All dies steht im Einklang mit unserer langjährigen Mission, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, indem wir sicherere Systeme und Produkte nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entwickeln."

Über das EPA Safer Choice Program

Safer Choice schafft Anreize für eine sicherere, umweltfreundlichere Chemie, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte auf dem Markt mit dem Safer Choice-Siegel zu kennzeichnen. Mit Tausenden von zertifizierten Produkten ist das Safer Choice-Siegel ein zuverlässiger Weg, um Produkte zu finden, die mit sichereren Inhaltsstoffen hergestellt wurden, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Weitere Informationen über das Safer Choice Programm finden Sie unter: www.epa.gov/saferchoice.

Über Bona®

Bona ist ein familiengeführtes, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Verlegung, Renovierung, Pflege und Restaurierung hochwertiger Böden liefert. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Hartholzbodenveredelungs- und Bodenpflegeprodukten anbot. Heute bietet Bona Produkte für die meisten hochwertigen Bodenbeläge wie Holz, Fliesen, Vinyl, Gummi und Laminat an. Der Umsatz von Bona beträgt 4,1 Milliarden SEK (366 Millionen EUR) 2023. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit mit 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartnern, 4 Produktionsstätten und über 600 Mitarbeitern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bona.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318753000/de/

Contacts:

Heather Lindemann Bona

+1 (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com