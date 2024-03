DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen angeführt vom Nikkei mit Aufschlägen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angeführt von einer Rally in Japan haben die asiatischen und australischen Börsen am Montag überwiegend mit moderaten Aufschlägen geschlossen. Im Zentrum des Anlegerinteresses standen einmal mehr die Notenbankentscheidungen in den USA und in Japan im Laufe der Woche. Während die US-Notenbank ihre geldpolitischen Zügel im Verlauf des Jahres lockern dürfte, steht in Japan das Gegenteil auf der Agenda. In beiden Fällen blieb aber der Zeitpunkt erster Schritte unklar und bot damit Raum für Spekulationen.

Zwar glaubt eine klare Mehrheit, dass die japanische Zentralbank am Dienstag erste Schritte zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik gehen wird, doch es gab weiterhin Zweifel am Markt, ob dies nicht vielleicht erst im April passieren könnte. Die Analysten von Moody's Analytics zum Beispiel glauben, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik im März noch weitgehend unangetastet lassen und erst im April zur Tat schreiten wird.

Schwacher Yen treibt Nikkei

Spekulationen wie diese hatten den Yen am Freitag nach Börsenschluss in Tokio deutlich gedrückt und die japanische Währung gab am Montag weiter nach. Begünstigt wurde die Yen-Schwäche von schwachen Maschinenbauaufträgen, wobei die Daten aber als chronisch volatil gelten. Die Schwäche der Währung befeuerte die exportlastige Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 den größten Satz seit einem Monat vollzog und um 2,7 Prozent auf 39.740 Punkte sprang. Elektronik- und Immobilienaktien führten das Tableau an - beide Sektoren zählen zu Profiteuren niedriger Zinsen. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen ermäßigte sich um 3 Basispunkte.

In China stiegen die Märkte deutlich gemächlicher: Während der Schanghai-Composite um 1,0 Prozent zulegte, gewann der HSI in Hongkong im späten Geschäft nur 0,2 Prozent. In China zeigten Daten ein konjunkturell zwiespältiges Bild: Überzeugende Produktionsdaten aus der Industrie standen schwachen Einzelhandels- und Arbeitsmarktdaten gegenüber. Die Analysten von Oxford Economics befürchteten zudem, dass die Industriedaten nicht nachhaltig sein könnten. Marktteilnehmer fanden in dem Datenkranz Argumente für und gegen weitere Stimuli durch die Regierung. Gestützt wurde die Stimmung in China vom Schwergewicht Contemporary Amperex Technology (CATL). Der Kurs von CATL zieht um 5,5 Prozent an, der Batteriehersteller für E-Autos hatte mit überzeugenden Geschäftszahlen und einer Sonderdividende aufgewartet. Automobilwerte zogen in der Folge daher ebenfalls an. BYD gewannen 4,1 und Great Wall Motor 1,3 Prozent. Der kriselnde Immobiliensektor verbuchte dagegen Abgaben.

In Südkorea stieg der Kospi um 0,7 Prozent - gestützt von Werft-, Wehrtechnik- und Robotiktiteln. Der Rüstungswert LIG Nex1 zog nach anfänglich höheren Aufschlägen um 0,8 Prozent an, nachdem der Norden erneut eine ballistische Rakete abgefeuert hatte. Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,1 Prozent höher - gestützt vom Bankensektor (+0,6%). Die Notenbank dürfte am Dienstag die Leitzinsen bestätigen, so die Meinung von Analysten.

