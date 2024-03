Dogwifhat explodiert um 25 Prozent, während DOGE20 auf 1,8 Mio. $ steigt

Nach einem schwachen Ende der letzten Handelswoche verläuft das Wochenende doch noch versöhnlich. Viele Kryptowährungen notieren aktuell deutlich im Plus und können sich von ihren Tiefs vorerst erholen. Der große Gewinner der Top 100 ist abermals ein Meme-Coin. Denn dogwifhat pumpt um mehr als 25 Prozent in den letzten 24 Stunden und schießt damit fulminant zurück in die Top 50 des Kryptomarkts. Fast 3 Milliarden US-Dollar Bewertung offenbaren die Beliebtheit von WIF. Der jüngste Rücksetzer könnte eine Einstiegschance gewesen sein. Spannend dürfte jetzt die Entwicklung in den nächsten Stunden sein.

Währenddessen zeigen auch andere Meme-Coins zunehmend Momentum. So konnte der neue Presale Dogecoin20 in nur wenigen Tagen schon fast 2 Millionen US-Dollar einsammeln - bereits heute dürfte der nächste Meilenstein fallen. Diese Dynamik deutet gemeinsam mit dem viralen Konzept an, dass DOGE20 im Markt Interesse weckt und damit ein nächster heißer Meme-Coin für die Kursexplosion sein könnte.

Dogwifhat mit Comeback: Was jetzt?

Mit einem Kursplus von rund 30 Prozent in den letzten 24 Stunden gibt es bei dogwifhat aktuell starkes Momentum. Damit summieren sich die Kursgewinne auf Wochensicht wieder auf 40 Prozent. Der Rücksetzer wurde gekauft und kühlte die Stimmung kurzfristig ab. Besonders schön sehen wir dies im folgenden 4-Stunden-Chart - der Rücksetzer folgte auf die aufwärtsgerichtete Trendlinie. Dann kamen die Bullen zurück und auch das Volumen reagierte positiv. Der überkaufte RSI ist wieder abgekühlt, hier verharrt Dogwifhat im neutralen Zustand. Der nächste Aufwärtsswing könnte nun bevorstehen.

Auch ein Blick in die sozialen Netzwerke und das virale Marketing von dogwifhat sprechen für sich - das Momentum bleibt weiter bei WIF. Eine Fortsetzung der Rallye scheint das wahrscheinlichste Szenario.

The Dogwifhat community put their mascot on the $2.3 billion Sphere in Las Vegas as the memecoin market cap surged over $3 billion. https://t.co/NRNLOoshCY - Decrypt (@decryptmedia) March 17, 2024

Dogecoin20 vor 2 Mio. $ Meilenstein

Dogecoin20 ist ein neuer Meme-Coin auf der Ethereum-Plattform, der Investoren durch sein Staking-Programm einzigartige Vorteile und attraktive Renditen bieten möchte. Im Unterschied zu Dogecoin, welcher ein unbegrenztes Angebot aufweist, limitiert DOGE20 seine Tokenanzahl, wodurch eine Inflation vermieden und potenziell ein Wertzuwachs gefördert wird. Denn Verwässerungen a la Dogecoin wird es bei der Ethereum-Kopie eben nicht geben.

Im Mittelpunkt positioniert das Projekt jedoch das Stake-to-Earn-Programm, das bereits im Presale verfügbar ist und Investoren die Möglichkeit bietet, passive Einkommen zu erzielen - mit einer aktuellen prognostizierten Jahresrendite von 414 Prozent. Natürlich wird diese bei zunehmender Beteiligung und ansteigender Staking-Ratio noch sinken. Dafür wird dann eben auch das handelbare Angebot knapper, was wiederum eine bullische Preisdynamik begünstigt.

Zum Dogecoin20 Presale

DOGE20 möchte in Zukunft laut Website das Image eines flüchtigen Meme-Coins verlassen und sich langfristig im Markt zu etablieren. Die Roadmap des Projekts unterstreicht diese Absicht mit Plänen für einen fairen Presale, strategische Marketinginitiativen und die Bereitstellung signifikanter Liquidität.

In den ersten Tagen des Presales sammelte Dogecoin20 bereits 1,8 Millionen US-Dollar, ein Indikator für das massive Interesse der Anleger. Angesichts der steigenden Preise innerhalb der nächsten Stunden ist Eile geboten für Investoren, die von maximalen Buchgewinnen profitieren möchten.

