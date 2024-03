Starke Zahlen und ein überzeugender Ausblick haben der E.on-Aktie in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch beschert. Die Aktie ist auf den höchsten Stand seit 2015 geklettert. Zu Wochenbeginn gibt es noch einmal neuen Rückenwind von Seiten der Analysten, Morgan Stanley hat das Kursziel nach oben geschraubt.E.on habe vor allem mit den Wachstumszielen für die Jahre bis 2028 klar positiv überrascht, so Analyst Robert Pulleyn in einer neuen Studie. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je ...

