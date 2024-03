In Japan legen die Kurse am Montagmorgen um 2,7 Prozent zu und sorgen damit auch am deutschen Aktienmarkt für einen positiven Handelsstart. Die 18.000 könnten deshalb erneut angegriffen werden. Der Rückversicherer Hannover Rück hat zudem seine Zahlen präsentiert, während bei Infineon und Vonovia die Analysten sich zu Wort gemeldet haben.

