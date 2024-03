Ein zweistelliges Tagesminus. Das kommt bei DAX-Aktien selten vor. Vonovia hat sich am Freitag in diese unrühmliche Liste eingetragen. Entsprechend gespannt richtet sich der Blick auf den Wochenstart. Droht nun das nächste Desaster oder gibt es vielleicht sogar die Chance auf eine schnelle Erholung?Vonovia versetzte den Märkten am Freitag einen Schock. Über zehn Prozent rauschte die Aktie im Tagesverlauf in den Keller nachdem der Wohnungskonzern ein Rekordminus von 6,8 Milliarden Euro bekannt gegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...