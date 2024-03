Der Aktienkurs von Tesla erleidet in diesem Jahr einen Rückschlag nach dem anderen. Dies hat nun dazu geführt, dass das Papier seit Jahresbeginn die schwächste Performance aller im S&P 500 gelisteten Aktien aufweist. Auch im Technologieindex Nasdaq 100 ist der Autobauer mit Abstand das Schlusslicht. Teslas Stern am Börsenhimmel verblasst. Die einst so begehrte Aktie des Elektroauto-Pioniers kämpft mit geringerem Absatzwachstum und der immer stärker werdenden Konkurrenz aus China. Viele Anleger ...

